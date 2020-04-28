西班牙新增死亡病例趋缓 拟扩大解封

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（法新社马德里28日电） 西班牙卫生部今天通报，境内新增301起冠状病毒疾病死亡病例，较昨天的331例下降，且连续5天新增死亡低于400例。鉴于疫情趋缓，西班牙政府预计今天宣布进一步放宽封城措施计画。

根据西班牙卫生部今天发布的数据，境内新增1308 起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，累计达21 万773例；不治患者累计则增至2万3822人。西班牙死于疫情人数居全球第3高，仅次于美国和义大利。

西班牙官员相信，境内疫情已于2日达到最高峰，当天新增死亡病例冲上950例。西班牙卫生部紧急事务联络官西蒙（Fernando Simon）在记者会上表示：「病故患者人数下降速度非常快，这是好事。」

西班牙全国近4700万人口3月14日起便受到严格封城措施限制，仅成人能外出采买食物、药品、就医或遛狗。西班牙政府上周已将措施延长至5月9日，但26日起部分措施开始松绑，14岁以下儿童首度可以在家长陪伴下外出散步、跑步或骑脚踏车。

西班牙内阁今天将召开会议，针对境内疫情流行率最低的地区是否进一步放宽封城措施，评估一系列参考指标。西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）预计随后对外公布计画细节。

© 2020 AFP