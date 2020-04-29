不敌疫情冲击 波音Q1损失6亿4100万美元将裁员10%

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（法新社纽约29日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创航空业，美国飞机制造商波音公司今天宣布第1季损失6亿4100万美元（约新台币192亿元）；并表示将采取大规模措施以削减成本。

波音（Boeing）执行长凯尔洪（David Calhoun）在发给员工的讯息中表示，波音计划透过员工自愿离职及非自愿裁员，削减10%劳动力，另将大砍旗下787型及777型等主要商用飞机的产量。讯息内容也包含公布波音第1季财报结果。

波音去年第1季获利达21亿美元，但今年第1季损失6亿4100万美元，营收重摔26.2%至169亿美元。

受疫情冲击，加上因发生两起致命空难而遭禁飞的737 MAX机型停产，波音位于华盛顿州普杰海峡（Puget Sound）地区的工厂暂停生产。波音第1季损失惨重，反映该区工厂停产带来的「异常生产成本」。

波音表示，疫情重创市场对新飞机和服务的需求，各家航空公司暂缓购买飞机，或延后交货与选择性维护时程。

波音今年将大砍787型飞机产量，从每月14架降至每月10架，并在2022年前逐步减产至每月7架。波音也将削减777型飞机产量，并降低针对737 MAX型飞机欲达成的目标。

凯尔洪发表声明说：「2019冠状病毒疾病大流行正冲击我们业务的所有面向，包含航空公司客户需求、生产连续性和供应链稳定性。」

© 2020 AFP