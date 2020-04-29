伊朗疫情看不到尽头　总统仍恢复经济活动

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（法新社德黑兰29日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天说，尽管持续不断的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情看不到尽头，伊朗仍然恢复了经济活动。伊朗今天新增80起死亡病例。

罗哈尼在一项电视报导的内阁会议上说：「由于疫情何时结束还不确定，我们正为了工作、活动、科学做准备。我们必须遵循所有的医学指示，但工作与生产正如预防措施一样不可或缺。」

罗哈尼发表这番谈话的同时，伊朗卫生部宣布新增80起染疫死亡病例，累计死亡人数达5957人。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）说，在过去24小时，新增1073人确诊。

贾汉普尔在电视转播的记者会上表示，2月中旬至今的9万3657起病例中，除了2万人以外，其他人都已病愈出院。

伊朗自2月19日通报最初病例至今，都难以控制疫情。外界普遍认为，伊朗实际确诊与死亡人数比官方公布的数字高出许多。

尽管还在对抗疫情，伊朗政府4月11日开始已允许许多商店行号重新营业。先前为了防疫，伊朗多数商店行号3月中旬即停止营业。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP