叙北油罐车炸弹爆炸 至少46死

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（法新社贝鲁特28日电） 总部位在英国的叙利亚人权了望台组织指出，叙利亚北部城市阿夫林（Afrin）今天发生油罐车炸弹爆炸事件，夺走46条人命，其中至少6人为土耳其所支持的反抗军战士。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）表示，事发地点在阿夫林一座市集里，油罐车内的炸弹引爆，「包括平民百姓至少46人死亡，另有50人受伤」。

他更新稍早的死伤统计说，有些人伤势严重，因此死亡人数可能进一步攀升。其中至少有6名亲土耳其的叙利亚叛军丧命。

法新社报导，目前尚不清楚谁是这起爆炸案的幕后主使。

2018年1月，土耳其军队及其同盟的叙利亚叛军进攻库尔德族控制的阿夫林，经过两个月的空袭与地面攻击，于同年3月占领此一地区。今天的爆炸事件是自那时以来规模最大的暴力攻击之一。

土耳其国防部把今天的事件归咎于库德族民兵团体「人民保卫军」（People's Protection Units, YPG）；土耳其政府认定，叙国的人民保卫军为恐怖组织库德工人党（PKK）的分支。

土耳其国防部在推特上说：「人道之敌PKK/YPG，再度以阿夫林无辜民众作攻击目标。」

库德工人党在土耳其境内发动流血叛乱长达30年之久。

2011年叙利亚战争爆发以来已夺走逾38万人的性命，而战前居住此地的人民，有半数以上被迫逃离家园。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP