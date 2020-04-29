消费者需求减 三星电子第一季净利下滑3%

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（法新社首尔29日电） 全球最大的智慧型手机制造商三星电子公司（Samsung Electronics Co.）今天公布财报，受到冠状病毒疫情影响，消费者需求下降，第一季净利减少3%。

三星电子在声明中说，1月到3月的净利达4.88兆韩元（约40亿美元、新台币1198亿元），比去年同期下滑3.1%。

三星电子在声明中说，第一季表现「部分受到2019 冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情影响」。

三星电子是三星集团（Samsung Group）的旗舰子公司，三星集团目前是韩国规模最大的「财阀」。

2019冠状病毒疾病疫情重创全球经济，外界普遍预期全球经济即将步入衰退，三星也在本月稍早宣布海外11条组装线暂停运作。

三星表示，「COVID-19疫情引发的不确定性将持续到」2020年下半年，因为「还不知道」这波疫情将持续多久并造成多大冲击。

三星表示：「像是智慧型手机与电视等产品的销售量与利润预料将大幅下滑，因为COVID-19疫情影响需求，导致全球商店与工厂关闭。」

营业利润比去年同期成长3.5%，来到6.5兆韩元；第一季销售额达到55.3兆韩元。

© 2020 AFP