研究：封城增加相处时间 美国亲子伴侣关系变好

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（法新社洛杉矶29日电） 在防疫封城措施下，人们的焦虑可能飙升，但一份今天公布的研究发现，美国人却因此享有更多时间与伴侣和小孩相处，也可以重新找回自己的兴趣与追求创意。

美国南加州大学（The University of Southern California）调查发现，在封城防疫期间，美国人特别想念拜访亲友、在餐厅吃饭以及到实体店购物的时光，但也以惊人的步伐调整他们原有的习惯。

这份调查访问了全美1000名线上受访者，了解关于疫情爆发以来人们生活的改变。

大约有61%的人感到更为焦虑，同时也有逾1/3的人说，自从疫情开始后他们更为孤独。

尽管有这些负面的影响，35%的受访者说，他们和配偶与伴侣的关系变得更好。

将近一半的父母说，和孩子之间的关系改善了。报告称，也许是因为超过80%的父母对于孩子就寝、看电视、打电动的时间规定变得宽松。

这份调查显示，只有20%的人想念上酒吧的日子，在所有活动中排名垫底。但超过30%会喝酒的人承认，在封城期间他们的酒精消费量上升了。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）1090429

※喝酒不开车、开车不喝酒；饮酒过量，有害健康。※

© 2020 AFP