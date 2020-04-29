美国副总统彭斯访医院 未依院方规定戴口罩

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（法新社华盛顿28日电） 美国副总统彭斯（Mike Pence）今天造访梅约医院（Mayo Clinic）时没有配戴口罩，尽管院方事先提醒过他的团队，彭斯还是没有遵守医院政策。

根据影片画面，彭斯在医院拥挤房间内会晤医院职员与一名患者，但没有配戴口罩。

梅约医院政策表明：「为了确保您的安全，我们的规定之一是要求所有患者、访客与员工在梅约医院内戴着面罩或口罩，以防传染2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）。」

设在明尼苏达州的梅约医院在声明中说，院方先前「跟副总统办公室说明过口罩政策」。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）最近更新防疫建议，劝告民众在商场与药局等难以与他人保持适当距离的公共场所配戴布口罩。

这是因为有很大部分的感染患者据信是无症状，最近研究也显示，在某些情况下患者可能会透过一般讲话与呼吸感染他人。

然而，彭斯、总统川普与其他白宫高层官员还是刻意不去理会配戴口罩的建议，外界揣测这可能是协调过的决议，用以淡化危机严重性。

彭斯说，他没有戴口罩，是因为疾管中心指导方针的建议是，戴口罩有助于防止感染患者散播病毒，但他没有感染。

他说：「我没有感染冠状病毒，我想这是我前往医院的大好机会，可以跟这些研究人员、优秀的医护人员讲讲话，看着他们的眼睛跟他们道谢。」

© 2020 AFP