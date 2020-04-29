美海军驱逐舰纪德号染疫 进圣地牙哥港口消毒

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（法新社华盛顿28日电） 验出47起冠状病毒病例的美国海军驱逐舰「纪德号」（USS Kidd）今天驶进圣地牙哥港口进行清洁消毒，为美国第2艘执勤活动受到疫情影响的军舰。

美国海军表示，纪德号多达300名官兵仅不到一半完成采检，有47名水兵对2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）呈阳性反应。

美国海军说，其中两名患者上周被紧急医疗疏散回美进行治疗，另有15人「因持续出现症状」被转送到医疗设备较佳的两栖攻击舰「梅金岛号」（USS Makin Island）观察病情。

纪德号上周爆出第一起病例时，正在加勒比海执行缉毒任务。当时医护人员立即搭机登上纪德号进行采检，纪德号随后奉命返回南加州的圣地牙哥港口，以利官兵下船隔离，并让船舰进行「策略深度清洁」。

美国第一艘染疫军舰为核动力航空母舰「罗斯福号」（USS Theodore Roosevelt）。罗斯福号目前停泊关岛让4800名官兵接受治疗并替船舰进行消毒。

罗斯福号所有官兵都完成采检，有969人对病毒呈阳性反应，1名水兵不治。

而美军整体来说，五角大厦表示，共有6648名军职、文职人员与家眷确诊，27人病故。

© 2020 AFP