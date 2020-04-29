2囚染疫身亡人心惶惶 秘鲁监狱暴动9死

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（法新社利马28日电） 秘鲁当局今天表示，首都利马一座监狱有2名受刑人死于2019冠状病毒疾病之后，监狱爆发暴动，造成9名囚犯死亡，数十狱警受伤。

利马市卡斯楚．卡斯楚（Castro Castro）监狱这场暴动是在昨天爆发，当局在入夜后控制情势。最初公布的死亡人数是3死，后来逐步上修到9死，许多死者显然都是遭员警开枪射杀。

受刑人担心感染2019冠状病毒疾病发动暴动，他们焚烧床垫，并悬挂标语要求释放。当局表示，暴动目的是要「集体逃狱」。

国家监狱机构（National Penitentiary Institute, INPE）声明指出，除了9人丧命，另有60名狱警、5名员警和2名囚犯受伤。

加上周末期间染疫身亡的2名受刑人，秘鲁拥挤的监狱系统迄今已有15人因感染2019冠状病毒疾病病逝，超过600名受刑人感染。

卡斯楚．卡斯楚监狱这场事件，是最新一起因受刑人担心疫情扩散引发的监狱暴动。

位于利马北方的秘鲁最大监狱鲁里干佐 （Lurigancho）今天也爆发抗议行动，受刑人要求狱方提供防范2019冠状病毒疾病措施，以免他们遭到感染。

一些囚犯高举布条写着：「我们快死了，别让我们感染而死，我们需要药。」

国家监狱机构一名发言人告诉法新社，抗议持续两小时后，狱方和受刑人达成协议，抗议宣告落幕。

秘鲁总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）稍早宣布会特赦3000名对2019冠状病毒疾病最没抵抗力的受刑人，国家监狱机构指出，卡斯楚．卡斯楚监狱受刑人示威，就是要求纳入特赦计画。

卡斯楚．卡斯楚监狱官方容纳量为1140人，但实际关押了5500人。

秘鲁卫生部今天证实，国内2019冠状病毒疾病确诊超过3万人，854人病逝。

© 2020 AFP