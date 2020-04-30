宝莱坞明星里希卡普尔病逝 享寿67岁

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（法新社孟买30日电） 纵横印度宝莱坞（Bollywood）超过半世纪的印度明星里希卡普尔（Rishi Kapoor）与癌症长期搏斗后今天病逝，享寿67岁。

里希卡普尔离世对印度电影产业与电影爱好者来说是个重大打击。影迷们昨天才为了53岁印度明星伊凡卡汉（Irrfan Khan）辞世而不能自已。

里希卡普尔的家人透过声明表示：「在与白血病搏斗2年后，我们亲爱的里希卡普尔今天安详辞世。」

宝莱坞巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）在推特（Twitter）致哀，写下「我悲痛欲绝」。

印度总理莫迪（Narendra Modi）也向里希卡普尔致敬，赞扬他「才华洋溢」。

里希卡普尔出生于1952年9月4日，1970年参演父亲拉吉卡普尔（Raj Kapoor）自编自导自演的电影「我的名字是小丑」（My Name is Joker），开启他的演员生涯，并凭这部电影夺下印度最佳童星奖。

在2018年确诊罹癌后，他曾赴纽约治疗，但希望很快能回到工作岗位上，重新翻拍2015年的好莱坞电影「高年级实习生」（The Intern）。

里希卡普尔的家人说：「但他本月被迫返院治疗，医院的医生和医疗人员说，里希卡普尔直到最后一刻都还在逗他们笑。」

© 2020 AFP