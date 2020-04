封城后空污大减 欧洲4月死亡数少逾万人

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎30日电) 一份研究指出,处于封城防疫措施下的欧洲国家,受益于石化燃料污染骤降,今年4月的死亡人数与去年同期相较少了1万1000人。

用以遏止2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情扩散的措施让欧洲经济步履蹒跚,火力发电量下滑了近40%,石油消费下滑了1/3。在全球来看,石油消费也下滑1/3,各地的煤消费量下滑程度不一。

这项研究发现,燃烧石油、煤、瓦斯的有毒副产物二氧化氮(NO2)和细悬浮微粒(PM2.5),在空气中的含量分别下滑37%与10%。

研究报告第一作者、能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)首席分析师糜伟(Lauri Myllyvirta)向法新社表示:「在全球其他许多地方,空污的影响相同或更大。」

以中国来说,在封城最严格的时候,二氧化氮与细悬浮微粒的含量下滑25%与40%,此一数据在疫情爆发地湖北省下滑得更多。

根据3月份的一篇研究,空污平均使全球人类的寿命短了近3年,实际上每年导致880万人早逝。

在空污最严重的亚洲,中国平均减了4.1年的寿命,印度减了3.9年,巴基斯坦少了3.8年。欧洲的平均余命则少了8个月。

糜伟说:「我们的分析强调透过持续与可维持的方式迅速减少使用石化燃料,可以对公众健康与生活品质有极大好处。」

