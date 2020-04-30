封城后空污大减 欧洲4月死亡数少逾万人

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（法新社巴黎30日电） 一份研究指出，处于封城防疫措施下的欧洲国家，受益于石化燃料污染骤降，今年4月的死亡人数与去年同期相较少了1万1000人。

用以遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散的措施让欧洲经济步履蹒跚，火力发电量下滑了近40%，石油消费下滑了1/3。在全球来看，石油消费也下滑1/3，各地的煤消费量下滑程度不一。

这项研究发现，燃烧石油、煤、瓦斯的有毒副产物二氧化氮（NO2）和细悬浮微粒（PM2.5），在空气中的含量分别下滑37%与10%。

研究报告第一作者、能源与清洁空气研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）首席分析师糜伟（Lauri Myllyvirta）向法新社表示：「在全球其他许多地方，空污的影响相同或更大。」

以中国来说，在封城最严格的时候，二氧化氮与细悬浮微粒的含量下滑25%与40%，此一数据在疫情爆发地湖北省下滑得更多。

根据3月份的一篇研究，空污平均使全球人类的寿命短了近3年，实际上每年导致880万人早逝。

在空污最严重的亚洲，中国平均减了4.1年的寿命，印度减了3.9年，巴基斯坦少了3.8年。欧洲的平均余命则少了8个月。

糜伟说：「我们的分析强调透过持续与可维持的方式迅速减少使用石化燃料，可以对公众健康与生活品质有极大好处。」

© 2020 AFP