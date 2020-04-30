瑞德西韦抗疫试验报佳音 亚股涨声响起

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（法新社香港30日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患使用实验性抗病毒药物「瑞德西韦」的试验结果正面，消息传来，投资人开始看见抗疫之路接近尽头的曙光，带动亚洲股市今天续扬多收红。

美国流行病学家佛奇（Anthony Fauci）表示，生物制药商吉立亚医药公司（Gilead Sciences）开发的实验性抗病毒药物瑞德西韦（remdesivir）「在减少复原时间上，具有明确、显着且正面的效果」。

这番言论引发市场乐观预期，各国可以更快解除防疫封锁措施，让民众复工以重启受重创的经济。部分国家已松绑防疫措施。

这项消息也让投资人忽略部分利空，包含有数据显示，美国首季经济萎缩4.8%，为10年以来最糟表现。此外，联邦准备理事会（Fed）警告，美国4月至6月经济可能进一步衰退。

但联准会承诺维持基准利率逼近于零，直到经济度过危机且准备恢复成长。这项消息提供股市部分上涨动力。

华尔街股市和欧洲股市主要指数都飙涨至少2%，亚股今天延续欧美股市涨势多收红。由于疫情出现趋缓迹象，亚股本周涨势强劲。

东京股市日经225指数终场大涨2.14%，收20193.69点。雪梨股市收涨2.39%。新加坡上扬1.92%。台北股市上涨2.04%。

上海股市综合指数终场上涨1.33%，收2860.08点。雅加达股市大涨3.26%。曼谷股市上涨1.48%。但威灵顿股市下挫1.26%。香港和首尔股市逢假期休市。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP