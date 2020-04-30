疫情冲击 3月世界航空运输量衰退过半

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（法新社巴黎29日电） 国际航空运输协会今天表示，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）引发禁飞令影响，3月分世界航空运输量较去年同期大幅下滑52.9%。

国际航空运输协会（International Air Transport Association ,IATA）表示，总客运收益公里数下降52.9%「是近期史上最大跌幅，反映出政府采取减缓疫情传播措施造成的影响」。

国际航空运输协会成员有将近290家航空公司，大多数成员都受到航空旅行需求暴跌的严重冲击。这是因为各国政府致力抑制疫情扩散，全球大部分地区都处于封锁状态。

这些航空公司总共占全球航空运输量的82%。

美国航空业巨擘波音公司（Boeing）和英国航空公司（British Airways ）本周引人瞩目宣布，在客运量下降到2006年以来最低水平后，预定将分别裁减数以千计员工。

国际航空运输协会理事长迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）说：「对航空业来说，3月是灾难性的一个月」。

迪朱尼艾克说：「航空公司逐渐感受到与疫情有关的关闭边界和限制移动所产生的影响，包括国内市场在内。」

他表示：「（飞航）需求和2006年相同，但我们的机队和员工数是2006年的两倍。」

他说：「更糟的是，我们知道，4月的情势更加恶化，多数迹象指向经济复苏缓慢。」

由于中国面临最严重疫情爆发，2月分世界航空运输量较去年同期下跌10.3%。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP