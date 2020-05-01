以色列空袭叙利亚南部 攻击数处军事据点

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（法新社大马士革1日电） 叙利亚国营媒体叙利亚新闻社（SANA）今天报导，以色列直升机昨晚发射飞弹攻击叙利亚南部好几处据点。数日前，也发生类似的空袭行动，当时归咎于以色列所为。

叙利亚内战从2011年开打至今，以色列在叙利亚境内发动数百起攻击，锁定叙利亚政府军、叙国盟友伊朗军队和真主党（Hezbollah）战士。伊朗和真主党都是以色列的敌人。

叙利亚新闻社报导：「以色列的直升机从戈兰高地占领区领空发射数枚飞弹，攻击（叙利亚）南部地区好几个据点。」

报导指称，「只有设备损失」。报导中并未具体说明攻击的目标是什么。

总部在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）证实确有飞弹攻击，目标锁定伊朗军队和亲伊朗民兵的军事据点。

叙利亚新闻社报导，4月27日黎明前，叙利亚首都大马士革附近民宅遭「数枚飞弹击中」，造成3名平民死亡，并归咎于以色列所为。

以色列鲜少证实在叙利亚的行动，但表示伊朗出兵力挺叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）是个威胁，将会继续发动攻击。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

© 2020 AFP