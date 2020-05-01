俄总理染疫暂卸职务 由第一副总理暂代

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（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯总理米舒斯京今天告诉总统蒲亭，他感染新型冠状病毒疾病确诊，将暂时卸下职务，由第一副总理贝洛索夫接替。

路透社报导，54岁的米舒斯京（Mikhail Mishustin）建议，在他隔离期间，由贝洛索夫（Andrei Belousov）代理总理职务。

蒲亭（Vladimir Putin）在视讯会议中听到这项消息后签字，希望米舒斯京尽快恢复健康，并表示同意这项暂代职务的建议。

米舒斯京是俄罗斯因应2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）重要协调人之一，也是首名公开表示染疫的俄罗斯高层官员。他在俄罗斯通报确诊病例破10万的数个小时后，宣布了这项消息。

今年1月获蒲亭任命为总理的米舒斯京说：「我发现之前做过的冠状病毒检测结果呈阳性反应。」「我必须自我隔离，听从医生指示。须顾及我同僚的安全。」

他表示，尽管进行自我隔离，将透过电话和视讯会议与政府官员和蒲亭保持联系。

米舒斯京发言人贝里亚科夫（Boris Belyakov）指出，米舒斯京将待在医院由医生监护隔离，但未说明医院所在何处。

截至目前，俄罗斯通报10万6498起2019冠状病毒疾病确诊病例，1073人因而死亡。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP