拜登遭控性侵前助理争议扩大 将上电视首度回应

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（法新社华盛顿30日电） 几乎笃定代表民主党出马竞选美国总统的拜登，遭一名前助理指控于1993年对她性侵，竞选团队虽予以否认，他本人却不曾回应。随着议论渐多，他将于明天针对此事首度打破沉默。

77岁的拜登（Joe Biden）曾任联邦参议员长达36年，并于2009年到2017年担任副总统。

现年56岁的李德（Tara Reade）宣称，她于1993年担任拜登的参议员办公室助理时，曾遭拜登用手伸到她裙下，以手指侵犯。她当年29岁。

拜登的竞选团队否认指控，他本人则从未回应。但他近期面临愈来愈大的回应压力，同党人士也相继替他辩护。

美国MSNBC电视台公关团队今天在推特（Twitter）预告，明天的晨间节目「早安乔」（Morning Joe）将独家访问拜登，他将「首度回应近期的性侵指控」。

拜登的竞选对手、现任总统川普说，他不太清楚针对拜登的指控。不过，川普的连任团队及他所属的共和党宣传活动都很积极地在这起事件上推波助澜。在担任总统前，川普也身缠十多起性骚扰及性侵控诉。

川普在白宫对媒体说：「我觉得他（拜登）应该回应。指控也有可能是假的，我很懂虚假的指控，我就被虚假控诉过很多次。」

© 2020 AFP