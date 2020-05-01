皇后合唱团改歌：你们是冠军 向医护人员致意

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（法新社伦敦1日电） 英国传奇乐团皇后合唱团（Queen）今天改编名曲「我们是冠军」（We Are The Champions）释出新版，为2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫前线的医护人员募款打气。

这首单曲把歌名改成「你们是冠军」（You Are The Champions），并在影片中放上全球医护人员的工作画面及疫情限制措施的情景。

皇后合唱团元老级成员吉他手布莱恩梅（Brian May）和鼓手罗杰泰勒（Roger Taylor）各自在伦敦住家房间内，录制线上演奏片段。罗杰泰勒的医师女儿也现身单曲影片。

选秀节目「美国偶像」（American Idol）出身、跟着皇后合唱团巡回演出的歌手亚当蓝伯特（Adam Lambert）则在洛杉矶透过视讯献声。

募集到的捐款将资助世界卫生组织（WHO）的COVID-19团结救助基金（COVID-19 Solidarity Response Fund）。

布莱恩梅在声明中表示：「如同在两次世界大战捍卫我们的父母、祖父母、曾祖父母，这些战疫前线的勇士是我们的冠军。」

「包括医师、护理师、清洁工、搬运工、驾驶、茶水助理，以及所有每天默默冒着生命危险，只为拯救我们亲属生命的人，大家都是冠军！」

© 2020 AFP