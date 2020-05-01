NASA与SpaceX等3家太空公司签约 开发登月艇

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（法新社华盛顿30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，与3家太空公司签订将近10亿美元的合约来研发登月艇，让人类重返月球。

亿万富翁马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）、电子商务界巨擘贝佐斯（Jeff Bezos）的蓝源公司（Blue Origin）和美国应用科学与资讯科技公司Dynetics获得9.67亿美元的载人着陆系统合约。

这3家公司将在2021年2月结束的合约期内彼此竞争，NASA届时将决定谁有机会执行技术展示任务。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）说：「美国朝2024年送太空人上月球的最后一步迈进，我们将见证不可思议的时刻，包括史上首位女太空人踏上月球表面。」

「这是阿波罗时代以来，NASA首度出资开发载人着陆系统，现在我们与公司签约，请他们帮阿提米丝（Artemis）计画研发。」

载人着陆系统是阿提米丝任务核心元素之一，另外还有太空发射系统火箭、洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）率领开发的猎户座（Orion）太空船，以及环绕月球的小型太空站「匝道」（Gateway）。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP