WTO上诉机构停摆 欧盟与中国等启动临时机制

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（法新社日内瓦30日电） 世界贸易组织（WTO）上诉机制因美国的杯葛而瘫痪，欧洲联盟、中国与另18个国家与地区今天推出临时机制，让贸易争端仍有仲裁与上诉空间。

参与推动临时机制的各方今天正式通知WTO，临时上诉机制已上路。欧盟执委会（European Commission）在声明中说「WTO争端临时上诉安排」开始生效。

瑞士政府也发表声明说，多方临时上诉仲裁安排（Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement,MPIA）的机制目的在「降低目前WTO上诉机构所处状态而引发的不确定性」。

WTO争端解决小组被称为WTO最高法院，但在美国多年杯葛下，于去年12月停止运作。

华府指控WTO争端解决小组严重越权，阻挡新法官任命，加上又有两位法官强制退休，争端解决小组没有达到审理上诉所需的最低3位法官门槛。

WTO上诉机构于去年12月11日停摆前，加拿大与欧盟去年7月达成双边协议，将设置临时上诉小组，审理布鲁塞尔与渥太华间可能出现的争端，之后也有许多其他国家加入。

除了欧盟、加拿大与中国之外，后来加入参与的国家地区还有澳洲、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯大黎加、瓜地马拉、香港、冰岛、墨西哥、纽西兰、挪威、巴基斯坦、新加坡、瑞士、乌克兰与乌拉圭。

这些国家地区声称，新的临时上诉机制是设置来维护国际贸易法中所明定、政府有权对任何争端提出上诉的原则。（译者：张晓雯/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP