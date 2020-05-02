封城即将解除 义总理为纾困金太晚发放道歉

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（法新社罗马1日电） 义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）今天为国民陷入经济困境道歉，他并承诺一旦封城措施解除，就将迎来更光明的未来。

义大利将于4日开始解除封城措施，届时可观察持续两个月的封城是否足以避免新一波感染潮。

义大利的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情到目前累计2万8236人病死，全球仅次于美国，但每天的新增确诊数量已降回到3月初的水准。

义大利这次封城历时相当长，意味经济萎缩幅度也高于欧元区平均。现在义大利国内半数劳动人口仰赖政府援助，「义大利晚邮报」（Corriere Della Sera）今天刊出的民调更显示，半数受访者担心饭碗不保。

孔蒂坦言，政府援助受困家庭与企业的500亿欧元纾困金太晚发放。

他在脸书写道：「款项有些延误，接下来也还会延误。我代表政府致歉，并向各位保证我们会继续催促发款，尽可能快速地完成发放。」

义大利政府预期今年经济会萎缩约8%，略低于国际货币基金（IMF）预测的9.1%。

但孔蒂昨天警告，如果疫情之后又复燃，经济萎缩幅度可能来到10%甚至超过，届时将得实施更进一步的封堵措施。

© 2020 AFP