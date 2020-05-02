拜登陷性侵丑闻 川普建议他挺身而出对抗不实指控

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普曾遭多名女性指控性侵，他今天以过来人身分，建议可望成为民主党总统候选人的拜登挺身「对抗」不实指控。

拜登（Joe Biden）今天稍早打破沉默，谈到30年前性侵助理争议。他在微软国家广播公司（MSNBC）访问中说，这「确实」是不实指控。川普之后首度公开给予拜登上述建议。

他在访问中告诉右翼电台主持人邦奇诺（Dan Bongino）：「我会对拜登说，挺身去对抗吧。你也知道，难免会碰上那种事。」

「这是他的问题，但是我会站出来否认。如果指控不实就要否认。」

川普还说：「我一直是这类胡说八道的不实指控受害者。」

路透社报导，来自加州的李德（Tara Reade）于1992年12月到1993年8月在拜登的联邦参议员办公室担任助理。李德在媒体访谈中指控，拜登于1993年某天，把她逼到墙边，手伸到她裙下，用手指侵犯她，当时她29岁。

拜登今天稍早坚决否认性侵。拜登说：「若真有此事，我不知道为何过了27年才爆出这一切。」法新社报导，美国将于11月举行总统大选，多数民调显示，拜登支持度领先川普。（译者：卢映孜/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP