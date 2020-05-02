疫情夺全球逾23万命 确诊超过335万起

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（法新社巴黎2日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，自2019冠状病毒疾病（COVID-19）去年12月在中国出现以来，截至格林威治时间今天11时（台北时间今晚7时），全球累计染疫病故人数至少达23万8810人。

根据195个国家与地区的通报，总计全球确诊病例数超过335万4100起，其中至少有101万4700人已被认定康复。

美国累计死亡数居全球之冠，在总计110万4161起确诊病例中，有6万5068人病故；另有至少16万4015人宣告康复。

义大利染疫死亡人数仅次于美国，共有20万7428人确诊，其中2万8236人死亡；随后是英国，共有17万7454人确诊，2万7510人死亡；西班牙共21万6582人确诊，2万5100人死亡；法国16万7346起确诊，2万4594人死亡。

以染病死亡占人口比例而言，比利时排名第一，每10万人有66人病亡；其次分别是西班牙，每10万人有53人病亡；义大利每10万人有47人病亡；英国为41人；法国38人。

中国（不包括港、澳）至今宣布有8万2875人确诊，4633人病亡，7万7642人康复。

欧洲确诊总数为150万8719起，其中有14万598人死亡；美国与加拿大合计确诊数为115万8941起，死亡数为6万8530人；拉丁美洲与加勒比确诊合计23万1039起，1万2197人病亡。

亚洲确诊总数为22万9242起，死亡总数为8820人；中东累计确诊17万7521起，死亡为6857人；非洲累计4万544人确诊，其中1688人死亡；大洋洲累计8102人确诊，120人死亡。

伊朗今天通报新增802起确诊病例，并称这个新增病例数「明显下滑」，为3月10日以来最低。

伊朗自2月中旬通报最初病例以来，迄今已有9万6448人确诊。过去24小时以来，新增65人死亡，累计死亡人数达6156人。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP