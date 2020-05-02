白宫发言人承诺：永不说谎

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（法新社华盛顿1日电） 美国白宫新任发言人麦肯内尼今天在白宫记者室首度亮相，积极谈吐似乎为政府与媒体关系带来新气象，除了为新型冠状病毒患者祈福外，她也承诺永远不会说谎。

以往白宫新闻简报室时常上演一场腥风血雨，媒体与总统川普处于彻底的敌对关系，不按牌理出牌的川普充当自己的发言人，无止尽地羞辱媒体从业人员。

川普上任后，政府与媒体关系陷入泥淖，时任白宫新闻秘书史派瑟（Sean Spicer）称川普吸引「史上最多观众见证的总统就职典礼」，被外界当作笑柄。接任的两位前发言人也未能让情况好转。

因此，走马上任的麦肯内尼（Kayleigh McEnany）一站上发言台，便立刻成为媒体关注焦点。她告诉记者：「我永远不会对你们说谎，我向你们保证。」

川普幕僚认为总统自己可以直接接触媒体，这是过去从未有过的现象，因此他们认为白宫发言人的简报会并不重要。

的确如此，川普在接受对自己友好的媒体采访上，以及与记者的临时会谈次数之多皆创下纪录。

不过这类型的「记者会」通常相当混乱，例如川普经常站在自己准备升空的直升机旁受访，环境吵杂，还和新闻记者爆发唇枪舌战。

讽刺的是，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行反而为今年的白宫新闻简报室注入新活力，上星期之前，川普和高阶官员都会召开疫情记者会。不过，川普带有高度政治意图的表现引起美国民众反感，让这股「活水」暂停流动。

© 2020 AFP