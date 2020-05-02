美体育赛事因疫情停摆 ESPN估损失120亿美元

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（法新社纽约1日电） 体育电视频道ESPN今天报导，总值1000亿美元的美国体育产业，因为2019冠状病毒疾病疫情而停摆许多赛事，将使得收入减少120亿美元（约新台币3588亿元）。

如果职业美式足球联盟（NFL）和大学美式足球赛事也一并取消，亏损将更加惨重。

这项对于美国体育产业损失规模的分析，包含超级球星与体育馆工作人员的薪资，但这可能仅是保守估计，因为分析不包括户外休闲运动、博弈，或是高尔夫、网球及美国改装房车系列赛（NASCAR）等个人运动。

圣路易华盛顿大学（Washington University in St. Louis）的体育商业计画主任里谢（Patrick Rishe ），替ESPN评估停赛对美国主要职业运动和大学运动联赛及青少年体育产业造成的冲击。

里谢估计，美国职业运动将因为停赛而损失55亿美元，大学运动将亏损39亿美元，青少年体育产业将损失24亿美元。

数据包含观众将花在职业运动赛事的32亿5000万美元，以及体育场馆和球场工作人员收入3亿7100万美元，还有美国电视转播权费用22亿美元。

里谢评估出这些数据的前提是，美国职棒大联盟MLB与美国职业足球大联盟MLS可在球迷观赛的情况下，打完一半例行赛，同时美国职篮NBA和北美职业冰球联盟NHL取消尚未完成的例行赛，并在没有观众的情况下举行季后赛，而青少年体育赛事将在7月复赛。

但这一切都充满不确定性，因为美国大多数地区的防疫禁足令仍持续实施，目前全美的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例已超过100万例，并有6万多人丧命。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP