重大枪击案后 加拿大禁止军事级攻击武器

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（法新社渥太华1日电） 加拿大4月发生境内近代史上最严重的枪击事件，造成22人死亡，总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天宣布立即禁止军事级攻击武器。

杜鲁道在新闻简报会中说：「这些武器的设计目的只有唯一一个，就是尽可能在最短时间内杀最多人。」

他表示，政府已批准一道行政命令，禁止贩售、购买、使用、运输、进口1500种军事级攻击武器及相关款式。

他说：「在加拿大，这类武器派不上用场，也没有可容之处。」

4月18日晚间，诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）滨海村庄波塔皮克（Portapique）爆发枪击案，犯案的是51岁牙技师沃特曼（Gabriel Wortman），警方历经13小时追捕，最后将他击毙。

当局表示，沃特曼逃窜时穿着警察制服、驾驶假警车，携带多把枪枝，包括至少一把攻击型武器。

杜鲁道说：「对许多家庭而言，包括原住民族群，火器是代代相传的传统之一，绝大多数拥枪者都在安全、负责、合法的情况下用枪，不管是用于工作、射击运动、收藏还是打猎。但你猎鹿用不上一把AR-15半自动步枪。」

在加拿大，大规模枪击案不像在美国那么频繁，但杜鲁道表示，「令人心碎的实情是，这些案件比从前更频繁地发生」。

他还说：「类似最近在诺瓦斯科细亚省的悲剧、2017年魁北克伊斯兰文化中心攻击案、1989年蒙特娄综合理工学院（Ecole Polytechnique de Montreal）屠杀案等事件，根本不该发生。」

2017年1月29日，一名极右翼、倾向民粹主义的男子在魁北克市的清真寺，朝祈祷中的信徒开火，造成6人死亡、多人重伤。

1989年12月6日，一名自称「反女权主义」的25岁男子持枪带刀闯入蒙特娄综合理工学院教室，只射杀女性，13名女学生及一名秘书罹难。

这起事件在当时的加拿大前所未见，促成1995年强制枪枝登记的规定。但2012年，时任总理哈波（Stephen Harper）的保守政府把猎枪排除在强制规定之外。

杜鲁道早把禁止攻击型武器列入竞选政见，他于2015年率领自由党（Liberal Party）赢得联邦大选，同年11月就任总理。他于2019年竞选时重申这项政见，后来获得连任。

根据雷德民意测验机构（Angus Reid）今天公布的民调结果，将近4/5的加拿大受调者支持枪枝禁令。

© 2020 AFP