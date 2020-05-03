全球地标向抗疫人员致敬 艾菲尔铁塔亮白灯压轴

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（法新社巴黎2日电） 由纽约帝国大厦（Empire State Building）发起的向抗疫工作人员致敬活动#HeroesShineBright进入第9天压轴，巴黎艾菲尔铁塔今晚点亮，发出耀眼白光，把活动带到最高潮。

艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）管理公司SETE表示，今晚8时（格林威治时间18时、台湾时间3日凌晨2时），艾菲尔铁塔点亮，白色灯光在黑夜中闪闪发光，向「对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）坚持不懈的医护工作人员」致敬。

法国民众最近每天都会在晚间8时这个时间点，站在窗口或阳台，一起大声为医护人员鼓掌欢呼。

SETE表示，半个小时过后，巴黎市中心另一座地标「20世纪蒙巴纳斯」（20th century Montparnasse Tower）摩天大楼的闪烁白光加速转成红光，「更强烈地相挺，如同跳动的心脏一般」。

为期9天的#HeroesShineBright活动发轫于纽约帝国大厦，从4月24日开始，帝国大厦每晚闪动不同颜色灯光向各个不同团体致敬，包括医护人员、大众运输系统工作人员，以及警察或军方人员。

世界其他地标也支持这项活动，包括荷兰鹿特丹的「欧洲塔」（Euromast）、美国芝加哥360观景台（360 Chicago ）、阿拉伯联合大公国的世界第一高摩天大楼哈里发塔（Burj Khalifa）、加拿大国家电视塔（CN Tower）、中国澳门塔（Macau Tower）、韩国釜山塔（Busan Tower）、俄罗斯欧斯坦基诺电视塔（Ostankino TV）、爱沙尼亚塔林电视塔（Tallinn TV Tower）、斯洛伐克幽浮观景台（OVNI Tower）。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

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