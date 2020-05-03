全球新冠肺炎逾24万死 确诊超过339万例

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间2日19时（台湾3日凌晨3时），全球至少24万1682人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾339万8390例。

疫情已扩散至195个国家及地区，但至少102万3900人被视为已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

过去24小时全球各地新增6167人染疫不治，新增确诊感染9万4645人。

全球疫情最严重的美国，境内累计6万5645人病故，确诊达112万1414例，至少16万4015人已康复。

义大利是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计2万8710人病故，确诊达20万9328例。

疫情重灾国还包括英国（2万8131死，18万2260例确诊）、西班牙（2万5100死、21万6582例确诊）、法国（2万4760死，16万8396例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2875例确诊。

目前欧洲累计确诊152万1847例，14万2223死；美国和加拿大累计确诊117万7994例，6万9278死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊23万4032例，1万2533死；亚洲累计确诊23万3465例，8919死；中东地区累计确诊18万721例，6879死；非洲累计确诊4万2229例，1730死；大洋洲累计确诊8102例，120死。

© 2020 AFP