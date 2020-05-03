沙乌地预告将祭严厉经济措施 股市应声重挫

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（法新社利雅德3日电） 沙乌地阿拉伯财政部长贾丹昨天表示，由于冠状病毒疫情和油价大跌带来双重经济冲击，政府将采取「痛苦」措施因应。沙乌地股市今天应声重挫近7%，波湾主要股市也大多跟跌。

贾丹（Mohammed al-Jadaan）昨晚接受国营阿拉伯卫星电视台（Al-Arabiya）访问时说，利雅德将采取「严厉措施」对抗经济冲击，「其中一些措施可能令人痛苦」。

沙乌地阿拉伯股市今天应声下挫6.8%，阿拉伯联合大公国的杜拜股市和阿布达比股市分别跟进挫低4.3%和2.3%，卡达股市也下跌0.7%。

贾丹受访时还说，全球最大原油出口国沙乌地阿拉伯为填补庞大的预算赤字，政府今年可能将举债近600亿美元（约新台币1兆8000亿元）。

沙乌地阿拉伯独立智库贾德瓦投资公司（Jadwa Investment）4月30日预估，沙乌地今年预算赤字可能高达1120亿美元（约新台币3兆3600亿元），将创史上最高纪录。

国际货币基金（IMF）4月预测，沙乌地阿拉伯今年经济将萎缩2.3%。伦敦智库凯投宏观公司（Capital Economics）更悲观，预估萎缩幅度至少达5%。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP