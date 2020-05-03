美高梅提全套方案 争取NBA赌城复赛

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（法新社洛杉矶2日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让美国职篮NBA赛季中断，美媒报导，美高梅已送出提案，争取联盟在赌城复赛。

美国职篮NBA赛季因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而中断，内华达州一间旅馆博弈业者据报争取联盟在赌城复赛，提出方案将他们位于拉斯维加斯的会议中心改为球场。

根据「纽约时报」（New York Times）报导，美高梅国际度假集团（MGM Resorts International）提出的计画，让球员、球员家属，以及其他必要人员入住集团位在赌城大道（Las Vegas Strip）上的各饭店隔离区，并在同一栋设施进行训练和比赛。

美高梅在拉斯维加斯拥有13个度假地产，根据他们的计画，球员和转播单位可在保护区内进出一般设施。

美高梅这项计画提议把多个会议中心改造成24座球场，其中5座备有摄影机以供电视转播，并安排球员下榻相连或附近的饭店。

将球员集中于一地打球的想法先前就有风声。体育电视频道ESPN日前报导，NBA在佛罗里达州奥兰多寻找类似的隔离区，可能会是在有饭店、球场的私营迪士尼世界（Walt Disney World）园区。

自3月犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）确诊2019冠状病毒疾病后，NBA赛季停摆至今。联盟不但没有宣布复赛计画，连相关时间表都没有。

联盟迄今仅同意让球员本月8日起在球队设施进行个人训练，如果设施所在地的防疫法规允许这么做的话，朝复赛迈向一小步。

法新社报导，媒体所报导的各项复赛计画，没有一个包含让观众入场观赛，且大多聚焦在打造单一集中地，也就是让球员在同一地居住、打球，但前提是当地有足够病毒检测试剂替大众进行筛检，且NBA有足够试剂检测所有相关人员。

NBA还有最后一个月的例行赛和为期两个月的季后赛。如果要复赛，须提供球员训练营以及至少3星期的准备期。

© 2020 AFP