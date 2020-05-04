全球疫情逾24万5000死 确诊超过347万例

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（法新社巴黎3日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间3日19时（台湾4日凌晨3时），全球至少24万5576人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过347万9220例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有106万3600人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计6万7155人病故，累计确诊数达到114万8004例，至少17万5382人康复。

义大利的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计2万8884人病故，确诊达21万717例。

其他疫情重灾区还包括英国（2万8446死，18万6599例确诊）、西班牙（2万5264死，21万7466例确诊）、法国（2万4895死，16万8693例确诊）。

从区域来看，欧洲累计确诊154万6197例，14万3535死；美国和加拿大累计确诊120万7361例，7万908死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊24万8359例，1万3180死。

亚洲累计确诊23万9921例，9089死；中东地区累计确诊18万5142例，6951死；非洲累计确诊4万4122例，1791死；大洋洲累计确诊8125例，122死。（译者：陈彦钧）

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