墨西哥病例总数推估恐逼近13万

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（法新社墨西哥市4日电） 根据墨西哥政府采用的流行病疫情监测模型，墨西哥感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病例推估应增加5倍，总数来到近13万例。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的追踪统计数据，墨西哥官方通报确诊病例为2万3471起，死亡病例超过2154例。

但根据墨西哥政府2006年起采用的世界卫生组织（WHO）定点监视系统（Sentinel Surveillance），墨西哥感染病例估计恐多达12万8033例。

定点监视系统的估计是基于一些挑选出来的可靠设施提供的数据，而不是根据有关死亡和住院治疗的被动性通报资料，这些资料无法掌握到大多数的门诊病例。

墨西哥卫生部副部长拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）今天在记者会上表示：「定点监视是有效的，因为它接受了并非所有轻症案件都登录在案的现实。佯装可以直接估量（这项疾病）将会陷入谬误。」

卫生当局预估墨西哥感染病例将在5月6日达到高峰，但大墨西哥市地区的部分医院已经满载。

墨西哥当局3月宣布进入国家卫生紧急状态，建议民众保持社交距离，下令学校停课，以及暂停所有非必要的经济活动。这些抗疫措施将持续到5月30日止。

© 2020 AFP