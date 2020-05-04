川普扬言对中国祭关税 亚股重挫

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（法新社香港4日电） 美国总统川普威胁对中国调高关税，以惩罚中国应对疫情不力，重燃美中贸易战疑虑，拖累美股重挫，亚洲股市今天也跟着大跌，其中香港股市收盘跌逾4%。

川普和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）声称，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情源于中国湖北省武汉的一座实验室，必须予以究责，引发市场疑虑，掩盖了确诊和死亡病例新增速度进一步减缓的正面消息。

川普扬言要对中国处理疫情不当祭出新关税，且声称他看过病毒来自武汉实验室的证据。

川普的警告引发市场忧心，美、中全球前两大经济体的贸易战可能卷土重来。去年，美中贸易战重创全球市场，12月双方达成第一阶段贸易协议才暂告一段落。

疫情危机不仅造成经济低迷，也导致数百万美国民众失业，为了争取今年11月连任，川普面临棘手挑战。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「川普总统重新擂起贸易战的战鼓，升高重大波动性风险事件的机率，而且一切都指向贸易和关税。」

港股恒生指数今天收盘重挫4.18%。首尔股市收跌2.68%，台北股市收挫2.47%，新加坡股市收跌2.31%，雅加达股市收低2.35%。

随着澳洲和纽西兰松绑抗疫封锁措施，两国股市也报以涨声。雪梨股市收涨1.41%，威灵顿股市收高0.26% 。

日本东京和中国沪深股市今天适逢国定假日休市。

© 2020 AFP