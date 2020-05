研究：德国新型冠状病毒感染者约1/5无症状

广告 继续浏览后续

(法新社柏林4日电) 一项针对德国小镇冈格尔特疫情所做的研究今天公布结果,显示2019冠状病毒疾病(COVID-19)感染者中,约1/5没有任何症状。这种情况可能对抗疫措施构成冲击。

研究人员访问并筛检德国西部冈格尔特镇(Gangelt)405户共919人。这座市镇在一对染疫夫妇前去参加嘉年华后,沦为德国最大型群聚感染地之一。

研究人员进行抗体和感染检测后发现,冈格尔特镇已有15%人口感染过病毒,死亡率0.37%。这项研究据此预估,全德国可能已有180万人染疫,比官方公布的确诊数多10倍。

更重要的是,这项研究也显示,无症状感染者比率达22%。

研究共同作者、波昂大学(University of Bonn)保健与公卫研究所(Institute for Hygiene and Public Health)负责人艾克斯纳(Martin Exner)说:「实际上每5人中就有1人感染后未出现明显症状。这显示运用可辨识的疾病症状,无法很可靠地确认会散发病毒和可能传染他人的感染者。」

研究人员指出,这种情况凸显要遏制疾病,保持社交距离和基本卫生措施很重要。

研究专家表示:「我们碰到的每一个据信是健康的人,可能不知不觉中带有病毒。我们必须意识到此事,并采取相应行动。」这份报告尚未经过同侪审查。

德国已开始松绑防疫限制令,允许商家、学校和宗教机构重新开门。然而确保社交距离的规定仍在,德国多数地区仍禁止两人以上公开集会。

此外在德国各地,搭乘大众运输工具和前往商店也须配戴口罩。商家还在地上标记,要客人彼此保持至少1.5公尺距离。

© 2020 AFP