连17天无本土案例 越南学童停课3个月后复课

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（法新社河内4日电） 越南连17天未传2019冠状病毒疾病（COVID-19）本土确诊病例之后，数以百万计学童今天重返校园。

越南4月底放宽社交距离措施，现在又做出让学童复课的决定。专家表示，越南防疫有成，归因于大规模隔离以及扩大追踪接触者等果断的因应措施。

河内西区一所学校的国中生乖乖排队量体温，接着再进入校园。这是3个多月来他们首次进校。

11岁的范英杰（Pham Anh Kiet, 译音）说：「我开心又兴奋，因为在家好无聊。」

他说，「我戴了口罩还量了体温，觉得很安全，我不怕被感染」，讲完这段话没多久，他马上抓了个同学叙起旧来。

12岁的陈登玉英（Tran Dang Ngoc Anh, 译音）则说很想念朋友和老师，也很开心可以回到校园，但「教室里要戴口罩」让她有点不安。

越南全国学龄儿童和大学生共约2200万人，1月底停课之后，一些学童上周重返学校，但包括小学生和幼稚园学童在内，其他学生则得再等候进一步通知。

大学院校先前已开始逐步复课。

根据官方统计，越南全国确诊仅271例，且无死亡病例。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP