中国泳将孙杨拒药检 遭禁赛8年提上诉

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（法新社洛桑4日电） 中国泳将孙杨因为拒绝接受禁药检验而遭禁赛8年，一名熟悉案情的人士今天向法新社证实媒体的报导，称孙杨已向瑞士联邦最高法院（SFT）提出上诉。

一名熟悉案情的人士今天向法新社证实媒体的报导，因为拒绝接受禁药检验而遭禁赛8年的中国泳将孙杨，已向瑞士联邦最高法院（SFT）提出上诉。

孙杨2014年就曾因禁药问题被禁赛3个月，这次他在非竞赛期间的药检中拒绝交出血液检体，今年2月遭体育仲裁法庭（CAS）裁决罪名成立，被处以8年的禁赛。

依照体制，体育仲裁法庭做出的判决，可以向瑞士联邦最高法院提出上诉。

除非这次的上诉能够成功翻盘，否则孙杨将无法参加2021年举行的东京奥运，且他的生涯可能就此结束。

在体育仲裁法庭做出裁决前，曾获3面奥运金牌的孙杨，先前已两度向瑞士联邦最高法院上诉但遭驳回。

孙杨拒绝接受禁药检验而遭禁赛起源于2018年的一次抽检，当时装有孙杨血液样本的小瓶子被槌子砸碎了，他违反禁药规定一事却被国际游泳总会（FINA）裁决无罪，因为国际泳总同意孙杨提出、检验人员未提供充足身分证明的说法。

针对国际游泳总会的裁决，世界反禁药组织（WADA）提出上诉，要求对逃避药检的孙杨禁赛2至8年，体育仲裁法庭判定孙杨违规。

在体育仲裁法庭宣布28岁的孙杨禁赛裁决后，中国游泳协会曾表达对他的支持，并鼓励他「继续捍卫他的合法权利」。

© 2020 AFP