冠状病毒疾病疫情全球逾25万死 确诊359万例

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至台湾时间今晚7时，全球至少25万1512人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊达359万5970例。

疫情已扩散至195个国家及地区，但至少110万4600 人被视为已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计6万8934人病故，确诊达118万634例，至少18万7180人已康复。

义大利是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计2万9079人病故，确诊达21万1938例。

疫情重灾国还包括英国（2万8734死，19万584例确诊）、西班牙（2万5613死、21万9329例确诊）、法国（2万5201死，16万9462例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2881例确诊。

目前欧洲累计确诊158万3788例，14万5612死；美国和加拿大累计确诊124万1406例，7万2897死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊27万2061例，1万4415死；亚洲累计确诊25万2541例，9506死；中东地区累计确诊19万1152例，7115死；非洲累计确诊4万6857例，1843死；大洋洲累计确诊8174例，124死。

© 2020 AFP