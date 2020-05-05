印度包机包船展开撤侨

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（法新社新德里5日电） 印度政府表示，印度已着手展开「大规模」撤侨行动，徵召客机和海军船舰，接运受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响而滞留海外的数以万计公民。

印度是全世界实施最严格限制措施的国家之一，政府于3月底禁止所有航班入境，让许多劳工和学生被迫滞留外地。

一名国防部发言人告诉法新社，两艘船舰正开往马尔地夫和阿拉伯联合大公国（UAE）。阿联有330万印度人，约占总人口的30%。

政府声明表示，今天开始以班机撤侨，印度驻外大使馆和高级专员公署负责列出要撤回的印度公民名单。

声明提到撤回的印度公民将必须支付费用，但并未详加说明。这些公民返国后将接受14天隔离检疫，声明又说：「14天后将进行筛检，并将根据健康方针采取进一步行动。」

印度在杜拜的领事馆表示，光是他们就收到将近20 万笔撤侨申请，鉴于印度政府承担庞大的撤侨任务，领事馆在推特上呼吁各界保持「耐心和合作」。

石油资源丰沛的阿拉伯联合大公国仰赖数百万名外国移工，这些移工大多来自印度、巴基斯坦、尼泊尔和斯里兰卡，其中许多人栖身在肮脏帐篷营地，距离灯火辉煌的繁华都市非常遥远。

© 2020 AFP