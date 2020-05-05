各国陆续解封抵销美中紧张升温利空 亚股多收高

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（法新社香港5日电） 部分国家进一步放宽防疫封锁措施，提振投资人信心，抵销美国和中国之间紧张关系升温的利空冲击，带动亚洲股市今天多收高。美中紧张升级，引发部分人士担心两国贸易战将再起。

全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数突破25万人，确诊近360万例，不过，有鉴于疫情出现趋缓迹象，欧洲和亚太地区部分国家，以及美国部分州政府开始允许一些商家恢复营业。

各国逐步解封激励股市上涨，带动部分地区股市自昨天重挫后回弹，但市场仍维持谨慎态度，因担心会爆发第二波疫情，同时交易者预期受重创的经济要花上很长时间才会复原。

香港股市收盘上涨1.1%，因有消息指出，香港将解除部分限制措施，使投资人信心大增，忽略经济数据疲弱的利空。数据显示，香港第1季经济面临有史以来最严重萎缩，同时正经历2009年全球金融危机以来最长衰退期。

雪梨股市收盘上涨1.6%。新加坡股市上扬0.3%。台北股市收涨0.5%。吉隆坡和马尼拉股市也双双收红。

虽然有数据显示，印尼第1季经济成长速度是近20年以来最慢，但雅加达股市今天终场上涨0.5%。

但曼谷股市收盘下挫1.8%。东京、首尔和上海股市今天逢假期休市。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP