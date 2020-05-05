对付新型冠状病毒 荷兰研究人员发现新抗体

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（法新社巴黎5日电） 荷兰研究人员发现，有一株抗体在实验室测试中可阻止新型冠状病毒感染细胞，科学家表示，这株抗体或许有助于开发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疗法。

根据刊登在线上期刊「自然通讯」（Nature Communications）的研究，这株抗体可以中和病毒，研究报告作者说，此抗体为预防或治疗2019冠状病毒疾病提供可能性。

此抗体还没有进行动物或人体试验。

荷兰乌得勒支大学（Utrecht University）以及鹿特丹伊拉斯莫斯医学中心（Erasmus Medical Centre）的研究人员，把包括会导致严重急性呼吸道症候群（SARS）与中东呼吸症候群（MERS）等不同冠状病毒的纯化后棘蛋白（spike protein），注射入拟人化老鼠（humanized mice）细胞来感染细胞。

这种类似免疫过程使细胞产生中和抗体，研究人员纯化此抗体并拿来测试会引发2019冠状病毒疾病与SARS的病毒。

结果其中一株抗体能阻挡SARS病毒和2019冠状病毒感染细胞。

评论这项研究的观察家警告，想知道这株新发现的抗体用来治疗能否奏效，还有很长的路要走。

英国华瑞克医学院（Warwick Medical School）荣誉临床讲师吉尔（James Gill）说：「只因为我们在实验室培养皿的一群细胞中发现一株可以中和病毒的抗体，并不代表我们可预期在病人身上也会出现相同反应。」

但吉尔形容这个发现「非常有希望。」

© 2020 AFP