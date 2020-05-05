普立兹奖名单公布 纽时大赢家

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（法新社纽约4日电） 美国新闻界最高荣誉「普立兹奖」（Pulitzer Prize）2020年得奖名单今天出炉，纽时赢得3奖成为大赢家。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，普立兹奖主席甘尼迪（Dana Canedy）在自家客厅透过网路公布得主，有别于以往在纽约哥伦比亚大学的颁奖典礼上宣布名单。

「纽约时报」（The New York Times）拿下3奖，包括记者罗森塔尔（Brian M. Rosenthal）赢得调查报导奖，他揭露纽约市计程车业的掠夺性贷款问题，占弱势的运将便宜。

纽时团队也以俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）政权系列报导拿下国际报导奖。纽时记者韩纳-琼斯（Nikole Hannah-Jones）以黑奴角度看美国起源的文章赢得评论奖。

路透社以报导香港反送中示威的照片，荣获突发新闻摄影奖。

肯塔基州「路易斯维尔新闻报」（Louisville Courier-Journal）以州长贝文（Matt Bevin）卸任前特赦数百人的报导，拿下突发新闻奖。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）团队以地球极端气温效应的系列报导，抱回解释性报导奖。

「巴尔的摩太阳报」（Baltimore Sun）以报导市长和辖下公立医院体系之间的财务关系，夺得地方报导奖。

全国报导奖有两个得主，一是非营利新闻机构ProPublica报导美国海军在太平洋一连串事故；另一是「西雅图时报」（The Seattle Times）报导波音（Boeing）737 MAX飞机设计缺陷。

「安克拉治每日新闻」（Anchorage Daily News）和ProPublica共同获得公共服务奖，他们报导多为原住民的阿拉斯加州村庄性暴力猖獗，1/3村庄没有警察保护，执法形同虚设。

「纽约客周刊」（The New Yorker）的陶布（Ben Taub）以古巴关达那摩湾狱警与遭刑求的俘虏逐渐发展友谊的故事，荣获专题报导奖肯定。

美联社凭藉呈现印度取消克什米尔半自治地位后的人民生活情景，赢得专题摄影奖。

© 2020 AFP