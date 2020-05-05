菲律宾最大广播公司ABS-CBN换照未过遭断讯

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（法新社马尼拉5日电） 菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN因营业执照到期换照未过，今天遭到断讯，引发外界再度抨击菲律宾当局打压新闻自由。菲律宾总统杜特蒂过去多次在谈话中批评ABS-CBN。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）于2016年6月上任后不久，便指控ABS-CBN未播出他的竞选广告也未退还付款，此后ABS-CBN的换照申请案便在国会进度停摆。菲律宾国会由杜特蒂的政坛盟友掌控。

由于杜特蒂经常与批评他政策的媒体杠上，引发外界担忧菲律宾的新闻自由持续遭打压。

ABS-CBN旗下有电台、电视台和网路业务。董事长罗培兹（Mark Lopez）今天在断讯前告诉观众：「遭到断讯不仅令我们痛苦，对于数百万认为我们的服务对他们来说非常重要的国人而言，这样的情况也非常痛苦。」

ABS-CBN的25年营业执照已于昨天到期，但菲律宾官员先前曾保证，ABS-CBN将能获准暂时营运。

然而，菲律宾国家通讯委员会（National Telecommunications Commission）今天以执照到期为由，下令ABS-CBN停播。不过委员会也说，ABS-CBN有机会申诉复播。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP