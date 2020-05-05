葡萄牙疫情趋缓得以出境 C罗赴义大利备战义甲

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（法新社米兰4日电） 2019冠状病毒疾病疫情在效力尤文图斯（Juventus）球星「C罗」罗纳度的家乡葡萄牙趋缓，让他得以出境，并在今天返抵义大利，为义甲可能的复赛调整、备战。

义大利媒体报导，罗纳度（Cristiano Ronaldo）和家人搭乘的私人飞机，在当地时间晚间10时20分左右，降落在义大利杜林（Turin）机场。

五届金球奖（Ballon d'Or）得主罗纳度搭乘私人喷射机，从葡萄牙马迪拉（Madeira）岛飞到义大利后，将花两周时间隔离。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）在义大利大爆发，至今已带走超过2万9000人的性命，疫情也让义甲处于停赛状态。35岁的罗纳度上一次在义甲出赛，是3月8日率尤文图斯在闭门进行的比赛中，以2比0击败国际米兰（Inter Milan）。

在那场比赛后，罗纳度回到马迪拉，就近照顾因中风所苦的母亲。

在义甲今天同意各队球员进行个别训练后，尤文图斯随即召回队上10名外籍球员。

义大利内政部准许球员提早两周回到球队的训练设施，让球迷燃起2019-2020赛季或许可以挽回的希望。

但球队还没有正式公布恢复集训的日期。

今天开始，尤文图斯在球队的医疗中心为球员进行筛检。

© 2020 AFP