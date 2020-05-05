韩国职棒闭门开打 球员不得击掌吐口水

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（法新社首尔5日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发后，全球职业体育赛事陷入停摆。不过，随着韩国职棒新赛季今天开打，足球、高尔夫球很快也将在国际瞩目中重启赛事。

韩国职棒（KBO）今天开幕，不过球迷无缘参与今天开打的5场赛事，现场也实施严格健康状态检查及防疫措施，选手除须在赛前测量2次体温，在比赛场地及选手休息区之外都必须戴着口罩，同时被要求避免握手、击掌，也不能吐口水。

今天5场比赛包括去年总冠军斗山熊对LG双子、SK飞龙对韩华鹰、三星狮对NC恐龙、KT巫师对乐天巨人、起亚虎对培证英雄。

不过，好不容易迎来开幕战的韩职首日赛事并不那么顺利，根据KBO官网，三星狮对NC恐龙、KT巫师对乐天巨人之战分别因雨延后33及73分钟，起亚虎对培证英雄则因邻近球场民宅失火宣布暂停，19分钟后已复赛。

疫情让全球体育界陷入荒芜，球迷只能凑合着看看电视台重播的过去赛事，韩职重启赛事将为其注入活水。而在10个海外地区电视台力争韩职赛事转播权同时，体育电视频道ESPN公告，将为美国渴求棒球直播的球迷，每周转播6场韩职赛事。

韩国是中国之外最早爆发严重疫情的国家之一，多项职业体育赛事被迫暂停或延后赛季。但在大规模的「追踪、筛检与治疗」措施下，韩国已明显控制住疫情。

除韩职之外，原定在2月但因疫情延期的韩国职业足球K联赛开幕将在8日登场，由蝉联3季冠军的全北现代（Jeonbuk Hyundai Motors FC）对上韩国足协杯（FA Cup）常胜军水原三星蓝翼（Suwon Samsung Bluewings）。

韩国女子职业高尔夫（KLPGA）赛事5月14日将在首尔东边的杨州登场，由世界排名第6的金世��对上世界排名第10的李晶恩。

© 2020 AFP