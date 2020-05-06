全球冠状病毒疾病逾25万7000死 超过367万例确诊

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少25万7687人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过367万5860例。

目前疫情蔓延到195个国家及地区，至少有113万8800人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万1078人病故，累计确诊数达120万4475例，至少18万9791人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计2万9427人病故，确诊达19万4990例。

其他疫情重灾区还包括义大利（2万9315死，21万3013例确诊）、西班牙（2万5857死，22万325例确诊）、法国（2万5531死，17万551例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2883例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊160万9203例，14万8068死；美国和加拿大累计确诊126万6435例，7万5199 死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊28万6837例，1万5413死。

亚洲累计确诊25万9469例，9754死；中东地区累计确诊19万6826例，7220死；非洲累计确诊4万8897例，1909死；大洋洲累计确诊8202例，124死。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

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