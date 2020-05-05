全球新冠肺炎疫情逾25.4万死 确诊破360万例

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间5日19时（台湾6日凌晨3时），全球至少25万4532人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过362万9160例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有112万4600人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万115人病故，累计确诊数达到119万3027例，至少18万7180人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计2万9427人病故，确诊达19万4990例。

其他疫情重灾区还包括义大利（2万9315死，21万3013例确诊）、西班牙（2万5613死，21万9329例确诊）、法国（2万5531死，17万551例确诊）。

从区域来看，欧洲累计确诊159万5147例，14万7179死；美国和加拿大累计确诊125万4987例，7万4236死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊27万3727例，1万4433死。

亚洲累计确诊25万3724例，9525死；中东地区累计确诊19万5116例，7141死；非洲累计确诊4万8288例，1894死；大洋洲累计确诊8175例，124死。（译者：陈政一）

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