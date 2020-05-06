准备重启经济 白宫将解散防疫工作小组

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿5日电） 白宫即将解散因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的紧急工作小组，显示川普政府已不再将疫情视为每日施政优先要务。

副总统彭斯（Mike Pence）今天表示，本月底之后就不再需要他率领的这支工作小组。

他告诉记者，「我想我们将开始考虑在（5月25日）阵亡将士纪念日、6月初的时候」结束工作小组。

这支冠状病毒工作小组负责执行复杂的因应措施，以遏止迅速扩散的病毒在美蔓延，这波疫情已造成约7万名美国人死亡。

彭斯率领的工作小组直接向总统川普会报，在医疗院所、政治幕僚与州长之间协调防疫措施。工作小组部分成员过去数周来，忙着协助各间负荷超载的医院。

防疫工作小组也向医学专家请益，针对社交距离规范提供全国建议。彭斯说，这些工作不久后将移交给一般政府机关，依「更为传统的方式」来运作。

将疫情从「紧急」状态降级，符合川普放眼把国家推向重启经济的目标。

川普说，「安全」恢复商业运作固然重要，经济停摆引发的困境威胁更大。

他访视亚利桑那州的口罩工厂时说：「我们不能让国家再关闭5年。」他承认有些人将因此受到「严重影响」。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP