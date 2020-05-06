巴西亚马逊州市长吁21位领袖协助抗疫

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（法新社里约热内卢6日电） 巴西亚马逊雨林区最大城市玛瑙斯市长维尔希立欧昨天发出呼吁，请求21位世界领袖帮助他们对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。疫情已让玛瑙斯的卫生系统濒临崩溃。

玛瑙斯（Manaus）是巴西亚马逊州的首府，当地在这次疫情中遭重创。维尔希立欧（Arthur Virgilio）发送影片讯息与信件给包括美国总统川普、德国总理梅克尔（Angela Merkel）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、日本首相安倍晋三等21位世界领袖，请求提供资金与医疗设备。

维尔希立欧办公室的声明说，他强调亚马逊地区的历史角色就是保存世界上最大的热带雨林。亚马逊州面积超过德国的4倍，却只有一个加护病房，玛瑙斯已被疫情压得喘不过气，医院只好用冷冻卡车存放尸体。

亚马逊州迄今已有649人染疫病故。

维尔希立欧在影片中用法文向马克宏表示：「几十年来，我们在地球的健康上扮演了一个非常重要的角色，保存96%的原始森林。」

维尔希立欧说：「现在，作为回报，我们需要医疗人员、呼吸器、防护设备以及所有能让这群保护巨大雨林的人活命的东西。」

维尔希立欧也对瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）发出了类似的请求，希望童贝里利用她的影响力帮助玛瑙斯对应这场疫情。

尽管人口不密集，但亚马逊地区是原住民的家园，这一群体特别容易受到外部疾病的侵害，且当地公共卫生基础建设有限。

巴西是拉丁美洲疫情最为严重的国家，根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）官网统计，截至发稿，巴西累计病故人数达7958人，累计确诊病例超过11万起。

© 2020 AFP