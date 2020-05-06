新加坡大学生运用VR模拟情境对抗性骚扰

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（法新社新加坡6日电） 去年一名新加坡女大生透过社群媒体公布在学校宿舍遭偷拍的亲身经历后，性骚扰是星国大学校园热门议题之一。现在，有大学生团队用VR科技模拟各样情境，协助女性对抗性骚扰。

「哇，你的衣服好透喔，你穿同色系的内衣裤吗?」一名男子用猥亵的口吻说道。虽然这仅是虚拟实境（VR）的模拟画面，但仍让23岁的伊丽莎白．李（Elizabeth Lee）吓到说不出话来。

伊丽莎白．李原本以为她的反应会更具对抗性，但她说：「感觉离很近...听到这样不顾他人感受的言语，真的觉得很不舒服。」

这项VR科技是Girl, Talk计画的一部分。Girl, Talk是由新加坡南洋理工大学4名女学生共同创立，目的是协助新加坡女性对抗骚扰。

自从就读新加坡国立大学的24岁女生马芸（Monica Baey）去年透过Instagram公布在学校宿舍淋浴间遭到偷拍的事发经过后，性骚扰一直是新加坡大学校园热门议题之一。马芸认为，涉案者受到的处罚太轻，因此决定将她的经历公诸于世；外界将此称为新加坡的「#我也是」（#MeToo）反性骚扰运动。

Girl, Talk创办者认为，#MeToo运动激起对这个议题的意识，但对于如何帮助女性在遭到骚扰时有更好的反应，仍显不足。其网站写道：「即便你处于生理上居于弱势的情况，能评估自身处境并选择行为及反应的方式，将大大添增力量。」

为此，Girl, Talk团队运用VR科技，根据实际经验模拟5种情境，邀请男性朋友参与情境演出并拍成影片。

体验过这项VR科技的伊丽莎白．李表示，「这让我对各种可能的状况有更好的准备」，包括在情绪上做好准备，也知道该下一步该怎么做。

伊丽莎白．李认为，性骚扰是很常见的。她也说：「需要让大家知道，说出这些关于女性身体的言语，是不恰当的。」

根据新加坡教育部长王乙康去年5月提供给国会的资料，2015至2017年间，共有56起性犯罪事件涉及新加坡6所大学的学生。但许多大学生告诉法新社，实际数字一定更高。

2017年，许多女性纷纷站出来指控曾遭美国前金牌制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）性侵，掀起了#MeToo运动，随后扩及全球。虽然#MeToo传到亚洲的时间较晚，但在日本、印度、南韩等国家都出现引人注目的案例。

© 2020 AFP