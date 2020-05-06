没有不可能的任务 汤姆克鲁斯将上外太空拍电影

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（法新社洛杉矶6日电） 好莱坞影星「阿汤哥」汤姆克鲁斯将在国际太空站（ISS）拍摄新电影。国际太空站位在离地表250英里（约402公里）处，每90分钟绕行地球一圈。

美国国家航空暨太空总署（NASA）昨天表示，曾出演「捍卫战士」（Top Gun）的汤姆克鲁斯（Tom Cruise）将飞越平流层，在国际太空站（ISS）上拍摄片名目前未知的电影。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）在推特（Twitter）上证实这项消息。他表示，这项电影拍摄计画将「激励新一代工程师和科学家」从事太空旅行相关工作，他对此感到兴奋。

美国娱乐网站Deadline Hollywood上周末率先披露这个消息。Deadline Hollywood透露，科技界大人物马斯克（Elon Musk）创办的太空探索科技公司（SpaceX）将参与这项计画。

马斯克和SpaceX都尚未证实他们将参与电影拍摄计画，但马斯克回应布莱登斯坦的推文说，这项计画「应该会非常有趣」。

Deadline Hollywood表示，几乎不知道其他关于电影计画的细节，但称这项计画并非卖座强片「不可能的任务」（Mission: Impossible）系列电影的一环。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP