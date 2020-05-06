瑞典书商出版桂民海狱中诗作

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（法新社斯德哥尔摩6日电） 瑞典一家出版社将从中国「走私」而来的瑞典籍华裔书商桂民海的诗作出版。桂民海是前香港铜锣湾书店股东，被指控犯下「为境外非法提供情报罪」判刑10年，正在中国坐牢。

这11首诗作是用中文创作，并翻译成瑞典文，聚焦桂民海对瑞典的看法，内容涵盖了北欧神话、瑞典人民与传统，以及桂民海在狱中生活的自省。

瑞典首都斯德哥尔摩「考尼茨和奥尔森出版社」（Kaunitz-Olsson）的考尼茨（Martin Kaunitz）今天说，其中一些诗作大约一年前曾在瑞典或国际报纸上刊出，但这是首次完整收录桂民海在狱中的诗作。

诗集名为「我用手指在墙上画了一道门」，并选在5月5日桂民海56岁生日当天出版，他的女儿安吉拉（Angela Gui）写序。安吉拉积极为父亲获释奔走。

考尼茨说，桂民海失去人身自由时在脑海里记下这些诗的内容，获释后就快点写下，并「走私」出来交给他女儿安吉拉。

桂民海1988年搬到瑞典，并于1992年入籍，但中国法院2月公告宣称，桂民海于2018年「经其本人申请依法恢复中国国籍」。尽管中国不承认双重国籍，但瑞典仍维持桂民海的公民身分。

© 2020 AFP